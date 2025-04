Frühstücks-Quarch: Sind wir zu sehr aufs Geld fixiert?

per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Die Angst vor einer Weltwirtschaftskrise geht um. Globale Rezession und Inflation drohen. Das beunruhigt auch diejenigen, die nicht an der Börse aktiv sind.

Wie kommt es, dass uns Börsenturbulenzen so leicht erschüttern? Sind wir zu sehr aufs Geld fixiert? Das klärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.