Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. In dieser Woche macht er sich Gedanken über die Groß-Razzia gegen die Reichbürger-Szene in Deutschland - und klärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, ob die Demokratie in Deutschland in Gefahr ist.