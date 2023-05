Frühstücks-Quarch: "Patriotismus taugt in der Welt von heute nicht mehr"

per Mail teilen

Soll der Tag des Grundgesetzes ein gesetzlicher Gedenktag werden? Das will die Unionsfraktion durchsetzen, um die Gesellschaft wieder enger zusammenzuschweißen. Dabei brauchen wir gar nicht mehr Patriotismus in Deutschland, sagt Christoph Quarch, denn damit würde man "eher das Gegenteil davon erreichen, was sich die Antragsteller vorstellen". Eine gesellschaftliche Identität sei aber trotzdem wichtig, denn "die Diagnose, die dem Unionsvorschlag zugrunde liegt, ist nicht falsch: Es gibt gesellschaftliche Friktionen und wir brauchen mehr Gemeinsinn und Bürgerbewusstsein."

Ob ein Patriotismus wie in den USA in Deutschland Chancen hätte und welche anderen Möglichkeiten es für einen besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft gäbe: Das klärt der Philosoph und Buchautor im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.