Frühstücks-Quarch: Kriegsspiele mit deutschen Panzern

Wird Deutschland die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zulassen, wird die Bundeswehr selbst welche abgeben? Tagelang beherrschte diese Frage unsere Medien. Anfang der Woche hat die Bundesregierung zugestimmt - endlich, aus Sicht der Befürworter. Sie sehen in dieser Entscheidung einen Schritt , der das Kriegsgeschehen zugunsten der Ukraine wenden wird. Kritiker jedoch fürchten, Deutschland werde auf diese Weise tiefer in den Krieg hineingezogen. Wer hat Recht? Über diese Frage hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.