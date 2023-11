per Mail teilen

Der Autor und Philosoph Christoph Quarch serviert jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Laborfleisch. In Italien wurde es gerade verboten. Sollten wir da in Deutschland nachziehen? Welche Gründe es dafür und dagegen gibt, erörtert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.