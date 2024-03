Frühstücks-Quarch: Ist Investment in Rüstungsaktien moralisch vertretbar?

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche geht es um Investments in Rüstungsaktien. Dieses Thema ist für ihn weniger ein Aufreger, als viel mehr eines zum Nachdenken. In Rüstung zu investieren ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht mehr so verwerflich, wie man im ersten Moment vielleicht annehmen würde. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt Quarch, warum er das denkt.