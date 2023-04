Frühstücks-Quarch: Ist Arbeit out?

per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche sind es neue Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt: Auf der einen Seite mangelt es nämlich überall an Personal, auf der anderen Seite beginnen immer weniger junge Menschen eine Ausbildung und die Zahl der „Ungelernten“ wächst beständig. Ist Arbeit einfach out? Das klärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.