Frühstücks-Quarch: Inwieweit ist der Ukraine-Krieg auch ein Krieg in den Köpfen?

Über zwei Wochen ist nun schon Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. International wird nach einer diplomatischen Lösung gesucht, und währenddessen kommt der Krieg inzwischen immer mehr in Deutschland an. Nicht nur in Gestalt der bald 100.000 Flüchtlinge, sondern auch mental und psychisch. Politiker sehen sich gezwungen, die Menschen dazu aufzufordern, Beschimpfungen oder Bedrohungen von russischstämmigen Menschen zu unterlassen. Wer Verständnis für die russische Seite zeigt, wird als "Putin-Versteher" kritisiert, und wer sich für militärischen Druck auf Russland einsetzt, hört den Vorwurf "Du bist ein Militarist, ein Kriegstreiber". Die Spannungen nehmen zu - nicht ohne Folgen für unsere Gesellschaft. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.