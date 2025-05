Frühstücks-Quarch: Haben wir unsere Lektion aus dem Zweiten Weltkrieg nicht gelernt?

Bestsellerautor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt - nicht nur auf den Schlachtfeldern im Donbas, sondern auch in den Köpfen. Plötzlich erscheint Krieg wieder als eine politische Handlungsoption. Haben wir also unsere Lektion aus der Vergangenheit nicht gut genug gelernt? Haben wir - gerade in Deutschland - zu früh aufgehört, dieses dunkelste Kapitel unserer Geschichte aufzuarbeiten?

Das klärt Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.