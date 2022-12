Frühstücks-Quarch: Frührente ist meist für die falschen Arbeitnehmer da

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche treibt ihn die Frage um, wer eigentlich in Deutschland noch bereit sein wird, zu arbeiten? Denn wenn gut verdienende Angestellte sich ohne Not und echte finanzielle Einbußen in den Ruhestand verabschieden, so argumentiert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, hilft das weder den körperlich angegriffenen Malochern noch dem jüngeren Teil der Gesellschaft.