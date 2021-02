Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Der Streit zwischen Bayern-Chef-Trainer Hansi Flick und dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach über die Teilnahme des Vereins an der "Klub-WM" in Katar und dem Covid-19-Ausbruch in der Mannschaft danach. Hat der Fußball eine Sonderrolle und wenn ja, welche? Das klärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.