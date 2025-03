Frühstücks-Quarch: Fasching, Fastnacht, Karneval - Wie viel Humor ist in Zeiten von Krisen und Kriegen angemessen?

per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Soll man in Zeiten wie diesen überhaupt Fastnacht feiern? Schließlich herrscht anderswo Krieg. Oder kommt der Karneval in Zeiten wie diesen gerade recht, um auf andere Gedanken zu kommen? Das klärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.