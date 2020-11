per Mail teilen

Die Menschen in New York und vielen anderen US-Städten haben auf den Straßen getanzt, als klar war, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Donald Trump, der von seiner Niederlage auf dem Golfplatz erfuhr, zieht sich seitdem zurück - twittert aber eifrig weiter, dass er ja eigentlich gewonnen habe. Dieser Streit wird sich voraussichtlich noch bis zur eigentlichen Amtsübergabe im Januar hinziehen. Aber der Umgangston in Washington habe sich jetzt schon geändert, sagt der Philosoph und Autor Christoph Quarch.