Frühstücks-Quarch: Der Einfluss von Altkanzler Schröder im Ukraine-Konflikt

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Die Aussagen von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) zum Ukraine-Konflikt. Er teilte in einem Podcast teilweise scharf gegen die Ukraine aus und um Verständnis für die russischen Haltung in der Krise geworben. Dafür hat er im Netz teilweise einen Shitstorm bekommen, weil viele Menschen zweifeln, ob er das als Ex-Kanzler eigentlich darf. Christoph Quarch erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern: "Ich finde dieser Shitstorm ist übertrieben und es ist ja nicht komplett abwegig, was er sagt."