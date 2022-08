Frühstücks-Quarch: das Dilemma mit der grünen Landwirtschaft

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche geht es um ein Dilemma: Wegen der drohenden globalen Ernährungskrise will Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) mehr Flächen als vorgesehen für den Getreideanbau freigeben. Dafür will er die ab nächstem Jahr gültigen EU-Neuregelungen zu Flächenstilllegung und Fruchtwechsel einmalig aussetzen, die eigentlich Böden und Arten schützen sollen. Ist das kluger Pragmatismus oder Verrat an der vermeintlich eigenen Sache, dem ökologischen Umbau der Landwirtschaft? Das klärt Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.