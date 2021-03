per Mail teilen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: China. Ein Land, in dem politisch vieles anders gemacht wird, als bei uns in Deutschland und Europa. Warum es so schwierig ist, vor allem mit der chinesischen Regierung umzugehen, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.