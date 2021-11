Frühstücks-Quarch: Brauchen wir eine Impfpflicht gegen Corona?

Impfen hilft, um die Corona-Pandemie zu bremsen – da sind sich Experten und Politik einig. Aber was ist, wenn sich zu wenige Menschen freiwillig impfen lassen? Brauchen dann wir eine Impfpflicht, zumindest für diejenigen, die besonders gefährdete Menschen betreuen und pflegen? In Griechenland gilt das ab sofort in der Altenpflege, und ab September dann auch für das Personal im Gesundheitswesen. In Frankreich wird die Corona-Impfung ebenfalls ab September im Gesundheitssektor Pflicht, in England für Pflegekräfte in Heimen ab Oktober. Die Bundesregierung lehnt eine Impfpflicht ab. Was der Philosoph Christoph Quarch davon hält, sagt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.