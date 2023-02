Frühstücks-Quarch: Brauchen wir eine europäische Wertegemeinschaft?

Seit einem Jahr ist Krieg in Europa. Am 24. Februar 2022 begann die russische Invasion in der Ukraine, und es ist überhaupt nicht absehbar, wann dieser Krieg endet. Die Woche vor dem Jahrestag war geprägt zum einen von einer Hetz-Rede des russischen Präsidenten Putin, der dem Westen die alleinige Schuld an dem Krieg gab. Zum anderen waren es starke Worte der Solidarität von US-Präsident Joe Biden in Kiew und in Warschau. Dort hat er gesagt, die geopolitische Weltlage spitze sich auf einen Systemkonflikt zwischen Demokratie und Autokratie zu. Was der Philosoph und Buchautor Christoph Quarch darüber denkt, hat er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt.