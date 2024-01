Frühstücks-Quarch zu Bauernprotesten: "Maßlosigkeit dieser Aktionen unethisch"

Viele Landwirte protestieren gegen die Sparmaßnahmen, die die Bundesregierung angekündigt hat. Es geht unter anderem ums angekündigte Ende der Subventionen für Agrardiesel. Dass die Maßnahmen nun teilweise ausgesetzt werden, reicht Bauernverband und Landwirten nicht. Sie fordern ein "weiter so" und verweisen auf ein drohendes Höfesterben, wenn die Ampel an ihrem Vorhaben festhält. Kritiker sagen: Das Ende des Agrardiesels sei überfällig, um die Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen. Am Montag soll es Gespräche zwischen den Regierungsparteien und den Bauern geben. "Unethisch ist für mich vor allem die Maßlosigkeit dieser Aktionen", sagte der Philosoph und Autor Christoph Quarch im SWR. Experten hätten ausgerechnet, dass die Mehrbelastung der Landwirte durch die wegfallenden Subventionen im Vergleich zum Jahreseinkommen der Landwirte vertretbar seien. "Da stimmt für mich die Proportion in keinster Weise."

Wie die Demonstrationen der Landwirte auf den Philosophen wirken, bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Christoph Quarch.