Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Hat der Westen in Afghanistan total versagt? Den Vorwurf hört man seit Tagen von vielen Seiten. Wie Quarch die Entwicklungen am Hindukusch einschätzt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.