Frühstücks-Quarch: 125 Jahre Westweg - Wandern als Philosophie?

Wandern ist wieder gefragt. 70 Prozent der Deutschen, so steht es in einer Studie des Deutschen Wanderinstitutes, bezeichnen sich selbst als aktive Wanderer. Besonders beliebt sind dabei die Fernwanderwege, auf denen man bei Mehrtagestouren ganze Regionen oder Landstriche erkunden kann - zum Beispiel der Westweg im Schwarzwald, dessen 125-jähriges Bestehen in diesen Tagen gefeiert wird. Was steckt dahinter? Die kleine Flucht aus dem Alltag oder die große Sehnsucht nach Naturerfahrung? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.