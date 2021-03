Tajana Hinrichsen betreibt ein Kosmetikstudio in Baden-Baden. Normalerweise: Wegen des Lockdown ist ihr Geschäft geschlossen, während Friseure deutschlandweit heute wieder öffnen dürfen. "Für mich fühlt sich das nicht gut an. Schon beim ersten Lockdown haben wir alle Hygienekonzepte erfüllt. Weil wir ja schon jahrelang sehr hygienisch arbeiten – das ist bei uns Voraussetzung", sagte sie in SWR Aktuell. Hinrichsen wünscht sich, dass Geschäftsöffnungen stärker an die jeweiligen Infektionszahlen vor Ort gekoppelt würden. Sie empfinde es als ungerecht, dass in anderen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern auch Kosmetikstudios bereits öffnen dürfen. Wie sie ihre geschäftlichen Überlebenschancen einschätzt und wann sie damit rechnet, wieder öffnen zu können, das hat Kosmetikerin Hinrichsen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler gesagt.