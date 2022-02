Fridays for Future: Nicht soziale Argumente vorschieben, um Klimaschutz zu verhindern

Wie ist die Klimakatastrophe noch zu verhindern - oder wie sind zumindest ihre Folgen abzumildern? Mehr als 190 Länder beraten ab heute über den zweiten Teil des neuen Sachstandberichts des Weltklimarats IPCC. Darin werden die Folgen der Erderwärmung auf Mensch und Natur sowie mögliche Anpassungsmaßnahmen beleuchtet. Wie die Sprecherin von "Fridays for Future" Deutschland, Luisa Neubauer, auf den Klimarat blickt, erklärt sie im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR: Was erwarten Sie denn von den Beratungen des Weltklimarats?

Luisa Neubauer: Dass die erst mal grundsätzlich Report für Report verlaufen, das ist nichts Neues. Was konkret jetzt in den einzelnen Abschnitten steht, das müssen die Verfasser*innen des Reports sagen. Was entscheidend für diesen Teil des Reports ist, über diese Abstimmung, ist, dass dort jede Regierung, die Mitglied beim Weltklimarat ist, über das Summary von diesem Report mitbestimmt oder mitspricht.

Regierungen tun nur so, als wüssten sie nicht Bescheid

Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, denn noch immer tut man so, als wüssten vielleicht Regierungen nicht genug Bescheid, und die hätten nicht die neuen Infos darüber, was genau mit dem Weltklima passiert. Aber die sitzen da alle und hören sich das alle an, was da genau los ist. Es gibt keine Ausreden mehr, es gibt kein Erkenntnisproblem.

Die Regierung hören zu und entscheiden dann mit, trotzdem hat man häufig den Eindruck, dass nichts passiert, dass das in ein Ohr reingeht und dann aus dem anderen gleich wieder raus. Deshalb fordern drei Klimaforscher aus Neuseeland und Australien, der Weltklimarat möge doch bitte seine Arbeit einstellen, da ihm die Politik sowieso nicht zuhöre. Hört sich erst mal ein bisschen absurd an, aber zeigt auch eine gewisse Verzweiflung. Wäre das eine Möglichkeit, um den Druck auf die Staaten zu erhöhen?

Ich habe mit einigen der Forscher gesprochen,die das vorschlagen. Was dahinter steckt, ist ja wirklich tief dramatisch, ich würde sogar sagen: Es ist tragisch. Die Forschenden haben umfassend erforscht, was da auf dem Tisch liegt. In der physischen Klimawissenschaft gibt es kaum noch blinde Flecken, und indem weitere und weitere Reports veröffentlicht werden, impliziert man, es gäbe da noch irgendwelche Erkenntnisdefizite, die man unbedingt füllen müsse, bevor man irgendwie handeln kann - und dem ist nicht so! Man muss eine Antwort finden auf dieses Paradoxon: Dass auf der einen Seite so umfassend klar ist,was los ist - und auf der anderen Seite von den Regierungen überall so getan wird, als müsse man auf irgendwelche neuen Berichte warten. Darüber muss man sich Gedanken machen, wie man das auflösen kann.

Es ist klar, dass der Klimawandel real ist, dass es bei uns wärmer wird. Und ihre Forderungen von Fridays for Future sind auch klar: Der Kohlendioxid-Ausstoß, der muss ganz, ganz schnell, ganz drastisch runter. Das geht zum einen damit, dass die CO2-Steuer deutlich angehoben wird. Dafür sind sie auch. Aber wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit, wo doch viele Menschen gerade im Moment über hohe Spritpreise stöhnen und die Kosten fürs Heizen mit Öl oder Gas kaum noch bezahlen können?

"Erneuerbare Energien sind günstiger als jeder fossile Brennstoff"

Dass die Preise jetzt ansteigen für die Verbraucherinnen und Verbraucher, da gehöre ich ja auch dazu, das ist nicht ausschließlich eine Sache, die vom CO2-Preis kommt. Da stellen wir auch einfach fest, dass fossile Energien in dem Augenblick, wo sie knapp werden, auch teurer werden. Und alles spricht ja in diesem Augenblick dafür, ganz gern schnell von den fossilen Energien wegzukommen und hin zu den Erneuerbaren, die günstiger sind als jeder fossiler Brennstoff.

Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Und was mir bei Fridays for Future immer so ein bisschen fehlt, das ist die soziale Komponente, die auch mitgedacht werden muss. ..

Das stimmt, das geht nicht von heute auf morgen. Man hätte das vor 20 Jahren anfangen müssen. Da haben sich die Regierungen absurderweise damit gerühmt, dass sie bloß kein Windrad bauen, um den Leuten das Lebennichtnoch schwerer zu machen. Ich kenne keine Aktivistinnen oder Aktivisten bei Fridays for Future, die sich gegen soziale Gerechtigkeit aussprechen. Wir sind ja eine Klimagerechtigkeits-Bewegung. Wenn Regierungen das wollen, dann können sie sozial gerechte CO2-Preiskonzepte einbringen, und dafür gibt es die Modelle:Mit Rückzahlungen, mit Dividenden, mit Prämien. Wenn man das möchte, kann man das natürlich so verteilen, dass diejenigen, die ohnehin schon zu wenig haben, nur einen minimalen Anteil dazu beitragen. Das geht ja. Was nicht geht, ist immer wieder das soziale Argument zu benutzen, um überhaupt nichts zu machen - und weiterhin dafür zu sorgen, dass die Preise steigen zu Lasten genau derjenigen, die man angeblich so gerne schützen möchte.