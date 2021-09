Fridays for Future: "Keine Partei hat ein ausreichendes Programm"

Zwei Tage vor der Bundestagswahl ruft die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future zu einem weltweiten "Klimastreik" auf. Es gibt Demonstrationen unter anderem in Berlin, aber auch in Stuttgart, Freiburg, Heidelberg, Ludwigshafen oder Koblenz. Eine Wahl-Empfehlung will Fridays for Future damit nicht abgeben, erklärt die Sprecherin der Bewegung in Deutschland, Carla Reemtsma. Es gehe vielmehr darum, den Druck durch Demonstrationen aufrecht zu erhalten, denn keine Partei verfüge aktuell über ein ausreichendes Klima-Programm, um die Ziele des Pariser Klimaschutz-Abkommens von 2015 zu erreichen.