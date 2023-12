Fridays for Future Deutschland enttäuscht über Klimakonferenz: Abschluss-Erklärung lässt "Hintertürchen offen"

Clara Duvigneau, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland, hat sich im SWR enttäuscht über das Ergebnis der Weltklimakonferenz geäußert. "Uns geht es darum, dass wir uns an den Realitäten orientieren. Das würde bedeuten, dass wir aus fossilen Energien austeigen." Jetzt komme es darauf an, was die Teilnehmerstaaten aus dem im Abschlusstext festgeschriebenen Übergang weg von fossiler Energie machen. Hier sei Skepsis angebracht: "Es sind viele Hintertürchen und große Lücken in den Formulierungen, die dazu führen, dass es viel Raum für Interpretationen gibt."

Von der Bundesregierung erwartet Clara Duvigneau, "dass sie ihre eigenen Klimahausaufgaben macht." Daran scheitere Deutschland massiv. "Das Narrativ der Bundesregierung ist so, dass Gas eine gute Übergangs- und Brückentechnologie sei - das ist nicht der Fall." Fridays for Future Deutschland erwarte, dass die Bundesregierung vollständig aus fossiler Energie aussteige, sagte Clara Duvigneau im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.