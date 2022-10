Freundeskreis Isfahan-Freiburg: Angst vor Bürgerkrieg im Iran

per Mail teilen

Seit dem Tod einer jungen Iranerin, die vor einigen Wochen von der Sittenpolizei festgenommen worden war, reißen die Proteste in dem Land nicht mehr ab und das, trotz der brutalen Repression, die das Regime gegen die Demonstrierenden anwendet. Was Unterstützer außerhalb des Iran für die Protestbewegung tun können, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit Fatima Chahin-Dörflinger gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Isfahan-Freiburg. In dem Audio erzählt Chahin-Dörflinger wie die Kommunikation mit den Demonstranten trotz der Internet-Einschränkungen funktioniert, welche Hilfen der Verein im Zusammenschluss mit weiteren NGOs anbietet, und welche Sorgen und Ängste sie mit Blick auf die Proteste plagen.