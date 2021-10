Freude in Freiburg: Platz 3 im "Lonely-Planet"-Ranking

Reisen ist seit Corona nichts Selbstverständliches mehr. Umso mehr freut es viele in Freiburg, dass ihre Stadt auf der aktuellen Rangliste des Reiseführers „Lonely Planet“ nicht nur unter den Top Ten gelandet ist, sondern sogar - hinter den Millionenstädten Auckland in Neuseeland und Taipeh in Taiwan- auf Platz drei weltweit. Franziska Pankow von der stadteigenen Gesellschaft „Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe“ erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser, warum sie lange schweigen musste und was sich Freiburg von der Auszeichnung erhofft.