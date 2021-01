Würden Sie sich auf einen Job bewerben, in dem es zwar viel zu tun gibt und in dem Sie große Verantwortung haben, aber so gut wie nichts verdienen? Wahrscheinlich nicht. Weil aber genau das die Jobbeschreibung für viele ehrenamtliche Feuerwehrleute ist, haben die Feuerwehren Nachwuchssorgen. Heute startet der Feuerwehrverband Rheinland-Pfalz zu einer Werbetour. Bis November soll in 36 Orten Nachwuchs geworben werben. Benedikt Wolter war viele Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuwied im Einsatz, und heute kümmert er sich beim Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz ehrenamtlich um die Nachwuchsgewinnung. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit ihm gesprochen.