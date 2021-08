per Mail teilen

Ob wirklich an einem Freitag, dem Dreizehnten, mehr schiefgeht als einem anderen Tag, ist offen. Trotzdem sind viele Menschen an solchen Tagen nervöser als sonst- und auch, wenn Salzstreuer umfallen oder Spiegel zerbrechen, ist das für manche ein Grund zur Besorgnis…außer, es ist sofort der persönliche „Glücksbringer“ greifbar. Warum in unserer aufgeklärten High-Tech-Welt diese uralten Mechanismen von Aberglaube noch funktionieren, und wann das gefährlich wird, erklärt die Frankfurter Psychotherapeutin Sabine Jontofsohn im SWR-Aktuell-Gespräch mit Stephanie Geißler.