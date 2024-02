Bundesparteitag in Bitburg: Wie halten es die Freien Wähler mit der AfD?

Bundesparteitag der Freien Wähler in Bitburg (17.02.). Es wird um Hubert Aiwanger und ein Kooperationsverbot mit der AfD gehen, sagt Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.

Die Freien Wähler sind zurzeit in zwei Landtagen vertreten: in Rheinland-Pfalz und in Bayern, wo sie an der Regierung beteiligt sind und ihr Bundesvorsitzender Hubert Aiwanger stellvertretender Ministerpräsident ist. Aiwanger sei das Gesicht der Partei, sagt Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. "Dass die Freien Wähler bundesweit überhaupt eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, verdanken sie Herrn Aiwanger."

Verhältnis der Freien Wähler zur AfD auf dem Prüfstand

Wie sich die Freien Wähler zur AfD positionieren, wird auf dem Bundesparteitag in Bitburg am 17.02. eine entscheidende Rolle spielen. Der Kreisverband Koblenz will ein Kooperationsverbot durchsetzen. Initiator ist der rheinland-pfälzische Freie Wähler-Chef Stephan Wefelscheid. "Die Rheinland-Pfälzer sind da sehr strikt", erklärt die Politikwissenschaftlerin. Sie hätten die Hoffnung, dass der Antrag eine Mehrheit auf dem Bundesparteitag finden werde. Das sei aber offen. "Man verhält sich sehr unterschiedlich zur AfD. Da ist eine ganz große Vielfalt bei den Freien Wählern."