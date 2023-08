Freie Fahrt für alle - Verkehrswende made in Freiburg

per Mail teilen

Wie macht man eine Stadt fit für den Verkehr der Zukunft? Mit dieser Frage hat Freiburg sich intensiv beschäftigt - und ein Mammutprojekt aufgesetzt. 16 Millionen Euro wurden investiert. Das Ziel: Ein Plus an Komfort und Sicherheit - vor allem für Radfahrer und Fußgänger. Georg Herffs, Chef der Verkehrsplanung in Freiburg, gibt zu: keine leichte Aufgabe. Ein Schlüssel zum Erfolg: Auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Fahrradfahrenden, Fußgängern und auch Autofahrern eingehen. Wie genau das im Freiburger Stadtbild dann aussehen kann, erklärt der Experte im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.