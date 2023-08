Freiburgs OB Horn will mehr Geld von Bund und Land für Sozialen Wohnungsbau

Ein "Sondervermögen" ist in Zeiten knapper Kassen eine beliebte Möglichkeit, Geld auszugeben und gleichzeitig den Haushalt zu schonen. Damit finanziert der Bund zum Beispiel dann seine laufenden Ausgaben. Der Rest, wie Investitionen, wird aus Sondervermögen finanziert. Genau so ein Sondervermögen fordert der Mieterbund. Es soll Geld für den Sozialen Wohnungsbau bereitstellen: 50 Milliarden Euro. Wie Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn das einschätzt und warum er froh ist, dass ein Bürgerentscheid in Freiburg Schlimmeres in Sachen städtischer Wohnungen abgewendet hat, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Ralf Hecht.