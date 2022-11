Frauenrechtsverein UN Women: Dunkelziffer bei Gewalt gegen Frauen weiter hoch

Die eigene Beziehung kann ein Wohlfühlort sein, ein Schutzraum, der einem Kraft gibt. Seit Jahren waren die Zahlen der Opfer von Gewalt in der Partnerschaft angestiegen. Nun ist in der neuesten Kriminalstatistik zu Gewalt in der Partnerschaft zwar von einem minimalen Rückgang die Rede. Aber noch immer sind 4 von 5 Opfern von Partnerschaftsgewalt Frauen. Auch außerhalb von Beziehungen sind Frauen an vielen Orten in Gefahr, oder es werden ihnen ihre Grundrechte vorenthalten. Im Iran kämpft das Volk, ausgehend von den Frauen, gerade trotz des brutalen Widerstands des Regimes um die Freiheit.

Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Elke Ferner gesprochen. Sie ist die Vorstandsvorsitzende von „UN Women Deutschland“ – das ist ein Verein, der sich für die Gleichstellung von Frauen einsetzt.