Frauenhäuser in Deutschland sind überlaufen und schlecht finanziert. Deswegen gehen heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen in Berlin auf die Straße, um einen Tag vor dem Weltfrauentag auf die Frauenhäuser aufmerksam zu machen. Britta Schlichting von der Zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen, was sich ändern müsste und warum Frauen in Not teilweise selbst für ihren Aufenthalt bezahlen müssen.