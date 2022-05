Frauen-Power: Wie die Deutsche Bahn für weibliches Personal interessanter werden will

Frauen sind bei der Deutschen Bahn noch in der Minderheit. In Instandhaltungswerken, auf Baustellen oder bei den Lokführern beträgt der Anteil des weiblichen Personals maximal 20 Prozent. Die Bahn will mehr Frauen für ihre Jobs begeistern. Deswegen hat das Unternehmen den "Female ICE" von Nürnberg nach Berlin auf die Strecke geschickt. An Bord und entlang der Fahrtroute soll nur weibliches Personal im Einsatz sein. Mit-Initiatorin des Projekts ist Nancy Klück, die sonst im Datenmanagement bei der Deutschen Bahn arbeitet. Für sie ist der "Female ICE" ein Leuchtturmprojekt. "Wir wollen auf viele der insgesamt 500 Jobs, die wir bei der Deutschen Bahn haben, aufmerksam machen." Damit zeige der Konzern, dass Frauen auch in vermeintlichen Männerdomänen sehr gute Arbeit leisten würden. Ziel sei es, noch mehr weibliches Personal ins Unternehmen zu holen und damit mehr weibliche Vorbilder zu schaffen. Viele Frauen würden sich fragen, "ob sie diesen Job überhaupt machen können." Deswegen wolle die Deutsche Bahn zeigen, "jede Frau kann jeden Beruf machen." Das gelte vor allem für die Techniksparte und insbesondere für Führungspositionen in diesem Bereich.

Wie die Bahn das Projekt "Female ICE" organisatorisch auf die Beine gestellt hat, erläutert die Mit-Initiatorin des Projekts im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.