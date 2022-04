Frauen in der Musikbranche: Wie steht es um Gleichberechtigung?

Frauen und Männer sind gleichberechtigt und haben überall die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Diese Vorstellung ist aber noch immer oft Wunschdenken. Unter anderem um Einkommensgerechtigkeit in der Musikwelt geht es am 27. April 2022 bei einer Tagung in Berlin. Auch wenn es weibliche Superstars gab und gibt wie Madonna, Adele oder Billie Eilish - oft werden die Charts von Männern dominiert, auf Festivals treten mehrheitlich Männer auf, in den Vorstandsetagen der großen Label sitzen mehr Männer als Frauen. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Katja Lucker von MUSIC WOMEN GERMANY gesprochen, dem ersten Netzwerk in Deutschland, das Frauen für alle Sparten des Musikgeschäfts vermittelt und das in Berlin die erste Tagung zur Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche veranstaltet.