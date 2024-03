Frauen in der Filmbranche – wer bekommt den Oscar?

In der Nacht zum Montag ist es so weit! Die Academy Awards – besser bekannt als die Oscars - werden vergeben. Es ist die größte Auszeichnung der Filmbranche, die jedes Jahr in Los Angeles an Filmschaffende vergeben wird. Seit 2022 hat die Academy eine neue Präsidentin, die Filmproduzentin Janet Yang, die sich seither für mehr Diversität, Gleichstellung und Inklusion stark macht. Ob die Beteiligung von Frauen an Filmproduktionen - vor und hinter der Kamera, generell stärker geworden ist, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies mit Christine Berg gesprochen. Sie ist Vorsitzende des größten deutschen Kinoverbands HDF.