Fratzscher (DIW) zu Habecks Investitionsfonds: "Ich sehe das sehr kritisch"

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hat Kritik an den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Habeck für einen Investitionsfonds für die deutsche Wirtschaft geäußert. Im SWR sagte Fratzscher: "Ich sehe das sehr kritisch. Den meisten Unternehmen mangelt es nicht an Geld, sondern an Vertrauen, Zuversicht und Projekten, in die sie lohnenswert investieren können." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, erklärt Fratzscher auch, warum nicht allein die Politik Schuld an der aktuellen Konjunktur hat.