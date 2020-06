Von 100 auf 0 in nur einer Nacht. Am Abend des 29. März, einem Sonntag, kündigte Moskaus Bürgermeister an, dass ab dem folgenden Tag strikte Ausgangssperren gelten würden. Zuvor waren bereits Cafés und Restaurants, Parks und Fitnesscenter geschlossen worden. Innerhalb weniger Stunden wurde die sonst so laute, stau-geplagte und quirlige Stadt seltsam still. Bis heute ist Moskau im Krisenmodus. Was das für die Menschen, die hier leben und arbeiten, heißt, auch für unsere Korrespondentinnen Martha Wilczynski und Christina Nagel, das erzählen sie in diesem SWR Aktuell Kontext: Corona in Moskau - (Über)Leben in der Quarantäne mehr...