Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr weitgehend online statt. Auch für den 360 Grad Verlag aus Schriesheim. Dort ist Harald Kiesel Verleger. Er hat es im SWR als "furchtbares Gefühl" bezeichnet, nicht persönlich am Stand in den Messehallen zu sein. "Es ist schade, dass die vielen Begegnungen mit Kollegen von anderen Verlagen und aus anderen Ländern nicht stattfinden." Die Videokonferenz sei kein Ersatz für die persönliche Begegnung. Er hoffe, dass die "neue Erfahrung der digitalen Buchmesse" nicht zur neuen Normalität werde. Für sein Geschäft sieht Verleger Kiesel keine größeren Einbußen durch die Pandemie. "Es ist natürlich nicht schön für die Händler, wenn über viele Wochen die Ladengeschäfte schließen müssen, wie es vor Ostern der Fall gewesen ist." Im Bereich Kinder- und Jugendbuch, in dem sein Verlag aktiv ist, "ist die Situation so, dass viel gelesen wird." Das hat Verleger Kiesel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll gesagt.