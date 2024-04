„Fortschritte in der Medizin sind ohne Tierversuche nicht denkbar“

Heute ist "Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche" – aber gab es in den vergangenen einhundert Jahren in der Grundlagenforschung eine bahnbrechende Entdeckung, die ohne Tierversuche gelungen wäre: Die Antwort von Andreas Lengling, Beauftragter für Tierversuche in der Grundlagenforschung bei der Max-Planck-Gesellschaft in München gegenüber SWR Aktuell ist ein klares "Nein!" Und er sagt weiter: "Wenn man über Durchbrüche in der modernen Medizin redet, haben die immer auch auf Tierversuchen basiert." Welche Folgen es für die Forschung hätte, wenn Tierversuche komplett verboten wären, darüber hat Andreas Lengling mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern gesprochen.