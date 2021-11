Forscher: Protest-Bewegungen nie dauerhaft, können aber Änderungen anstoßen

Proteste in Glasgow - für mehr Klimaschutz Die Demonstranten vermissen vieles bei den Ergebnissen der Weltklimakonferenz. Vor allem sind es zehntausende Jugendliche von Fridays for Future, die demonstrieren. Morgen sollen dann bis zu 100 .000 Klimaschützer protestieren. Solche Großdemonstrationen gab es auch schon bei der Anti-Atomkraft-Bewegung in den 1970er Jahren. Was Proteste damals und heute bewirjen, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Philipp Grassert gesprochen. Er forscht am Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Uni Mannheim zu Protestbewegungen.