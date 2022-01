Forscher Klaus Hasselmann: So toll ist ein Nobelpreis mit 90 Jahren

Professor Klaus Hasselmann ist Physiker, Meteorologe, Klimaforscher - und mittlerweile 90 Jahre alt. Er hat in diesem Jahr den Physik-Nobelpreis bekommen, hauptsächlich wegen seiner Modelle zur Berechnung von Klimaentwicklungen. Nach der Preisvergabe hat er gesagt, er verstehe das im Moment noch nicht ganz - aber er nehme an, dass er früher oder später aufwachen werde - und dann werde wieder alles okay und normal sein. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Klaus Hasselmann darüber gesprochen, wie sich die Auszeichnung nach so einer langen Berufslaufbahn für ihn angefühlt hat.