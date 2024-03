Forscher erfinden "Schnüffelmaschine" für Schimmel in Lebensmitteln

Eine Maschine, die Schimmel in Lebensmitteln riecht – das haben Wissenschaftler der Universität des Saarlandes erfunden. Entwickler Christian Buhr erklärt im SWR, wie er das der Maschine "beigebracht" hat: "Letztlich ist es ein Lernprozess wie bei uns Menschen. Wir trainieren also unser Sensorsystem zum Beispiel auf gute Orangen und auf den Verderb-Prozess." In Supermärkten könnten so die Lebensmittel mithilfe der Maschine wie im Flughafen gescannt werden. Das oberste Ziel der Erfinder: weniger Lebensmittelmüll verursachen und mehr Lebensmittel, die noch haltbar sind, erkennen. Ab wann wir Endverbraucher so eine Maschine zuhause haben könnten, erklärt Buhr im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.