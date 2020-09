per Mail teilen

Eine Großveranstaltung mit 20000 Besuchern - und das, während Corona noch aktiv ist? Am Nürburgring soll das möglich sein, vom 9. bis 11. Oktober soll es dort wieder ein Formel-1-Rennen geben, mit Zuschauern an der Strecke. Der Ring liegt in der Verbandsgemeinde Adenau. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt Bürgermeister Guido Nisius, wie das Rennen Corona-konform ablaufen soll.