Food-Forschung: So entstehen komplett neue Nahrungsmittel

In deutschen Supermärkten gibt es mittlerweile für fast alle tierischen oder ungesunden Produkte eine pflanzliche oder gesunde Alternative. Es wird aber auch an Nahrungsmitteln geforscht, die gar keine Alternative sein sollen, sondern für sich eigenständige neue Lebensmittel. Das untersucht auch Professor Mario Jekle. Er leitet das Fachgebiet für Pflanzliche Lebensmittel an der Universität Hohenheim und erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, wie komplett neue Nahrungsmittel hergestellt werden.