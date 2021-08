per Mail teilen

Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in Teilen von Rheinland-Pfalz wird die Betroffenen wohl noch lange beschäftigen. Das Geschehene habe sich tief in die Seelen vieler Menschen eingegraben, sagt die Traumatherapeutin Sybille Jatzko: "Im Großen und Ganzen werden Menschen jahre- oder jahrzehntelang darunter leiden." Wobei das nicht für alle gelte, schränkt die Expertin für Katastrophen-Nachsorge ein. Doch manche hätten beispielsweise mitansehen müssen, wie Menschen von den Wassermaßen mitgerissen wurden.

Wie genau ein Trauma entsteht, welche neue Therapiemöglichkeit es dagegen gibt und welche Rolle Gemeinsamkeit bei der Aufarbeitung spielt, erklärt die Traumatherapeutin im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler.