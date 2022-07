Die Sommerferien in Baden-Württemberg haben begonnen – also nichts wie weg. Die Reiselust der Menschen ist groß, weil es zurzeit so gut wie keine Corona-Beschränkungen gibt. Der Stuttgarter Flughafen erwartet am ersten Ferien-Wochenende einen Ansturm von Reisenden – insgesamt 100.000 Personen, die ankommen oder abfliegen. Wie sich der Airport darauf einstellt, erklärt die Unternehmenssprecherin Beate Schleicher im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.