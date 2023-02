Flüchtlingsgipfel: Es geht mal wieder ums Geld

per Mail teilen

Beim sogenannte Flüchtlingsgipfel des Bundesinnenministeriums in Berlin geht es heute um die Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland. Vor allem die Kommunen haben große Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten und teilweise auch gar nicht ausreichende Mittel oder Personal, um sich entsprechend um die Menschen zu kümmern. "Wir kommen jetzt wirklich an Kapazitätsgrenzen", sagt Eckart Würzner, Oberbürgermeister von Heidelberg und Vizepräsident des Deutschen Städtetags im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Welche Lösungen er für sinnvoll hält und warum es auch vor allem um Geld geht, das hören Sie im Audio.