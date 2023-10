Unbequeme Wahrheit: Flucht ist Daueraufgabe

per Mail teilen

Die Flüchtlingsunterkünfte sind voll. Der Fehler liegt im System, findet der Migrationsforscher Jochen Oltmer und fordert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler eine andere Politik.

Die Zahl der Geflüchteten in Deutschland steigt ständig. Viele Gemeinden können die Menschen kaum noch unterbringen. In Baden-Württemberg stehen in der Messe Offenburg deshalb 400 zusätzliche Plätze zur Verfügung. Bis Ende Februar 2024 wird die Halle 1 zur Notunterkunft.

Migrationspolitik muss langfristig gedacht werden

Der Migrationsforscher an der Universität Osnabrück, Professor Jochen Oltmer, vermisst eine langfristige Strategie in der Flüchtlingspolitik. Einzelvorschläge dominierten die Debatte, wie zum Beispiel konsequente Abschiebungen. Doch beim Thema Flucht und Migration handele es sich um eine komplexe Problematik, für die komplexe Lösungen notwendig seien.

2015 darf sich nicht wiederholen. Aber es ist keine Lehre daraus gezogen worden.

Das Thema Flucht müsse als "Dauerthema" behandelt werden. Die Konsequenz müsse sein, "nicht immer wieder den Ausnahmecharakter zu betonen, sondern dieses Thema als Daueraufgabe zu verstehen und damit in einen Regelbetrieb zu überführen". Kapazitäten für Geflüchtete müssten vorgehalten und die Finanzierung für ihre Unterbringung gesichert werden.

Flüchtlinge werden stigmatisiert

Die aktuelle Flüchtlingsdebatte läuft für den Professor der Uni Osnabrück in die falsche Richtung. Im Fokus stehe die illegale Einwanderung. Fakt sei jedoch, dass Syrer und Afghanen die zwei wichtigsten Gruppen von Geflüchteten in Deutschland ausmachten. Bei diesen Asylbewerbern liege die Anerkennungsquote bei 99 Prozent. "Das spielt in der Diskussion keine Rolle mehr", beklagt der Migrationsforscher.

Migration wird pauschal als illegal dargestellt

Die Politik wolle durch vermehrte Abschiebungen oder die Debatten über Flüchtlingsobergrenzen Handlungsfähigkeit demonstrieren. "Das sind keine neuen Diskussionen, die da geführt werden." Am Ende seien solche Vorhaben immer gescheitert.

Eine Konsequenz der Flüchtlingsdebatte sei allerdings, dass die Rechte von Schutzsuchenden weniger berücksichtigt würden. Außerdem werde der Eindruck erweckt, es gebe "permanent nur illegale Migration, was immer mit einer Kriminalisierung verbunden ist". Letztlich werde durch diesen Diskurs unerwünschte Migration zu illegaler Migration gemacht.